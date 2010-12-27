В СПЧ назвали негативные стороны штрафов за перекуры на работе

Минздрав представил корпоративную модельную программу "Укрепление здоровья работающих" и предложил работодателям принимать меры по борьбе с курением работников.

Инициатива Минздрава, предусматривающая штрафы за курение на работе, имеет ряд рисков, считает член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Свое мнение он рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Брод отметил, что предложение Минздрава может привести не только к финансовым штрафом, но и к дискриминации по трудовому праву. В частности, работодатели могут недоплачивать курильщикам или начать увольнять "неудобных" сотрудников под предлогом курения.

Правозащитник также напомнил, что есть "хронические курильщики", на которых не будут действовать ни штрафные санкции, ни лечение.

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