В СК раскрыли подробности обыска у журналистки Полухиной

Сутра 26 декабря к Мартовалиевой в квартиру пришли следователи в сопровождении спецназа СОБР.

Cледователи искали у у корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) улики против организации "Е.Н.О.Т.". Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что по их информации у женщины дома могли находится предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность подозреваемых. Обыск провели в целях проверки оперативной информации, подчеркнули в СК. После допроса женщину отпустят домой.

Напомним, что сутра 26 декабря к Мартовалиевой в квартиру пришли следователи в сопровождении спецназа СОБР. Женщина находилась дома с двумя детьми. Саму журналистку увезли на допрос. Детей "забрал и отвёз в школу родной отец", добавили в СК.