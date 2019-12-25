В СИЗО оставили обвиняемого в мошенничестве экс-главу Калининского района Громова

Также продлили срок его брату Павлу, который также проходит по делу о хищении бюджетных средств.

В пятницу, 19 августа, Куйбышевский суд Петербурга продлил арест экс-руководителю администрации Калининского района Ивану Громову. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Арест продлили сразу на три месяца - до 23 ноября, передают в объединенной пресс-службе судов города.

Также продлили срок его брату Павлу, который также проходит по делу о хищении бюджетных средств.

Напомним, братьев Громовых арестовали еще в прошлом году по делу о хищении более 165 млн рублей из бюджета Петербурга. Согласно версии следствия, речь идет о крупном мошенничестве при выполнении госконтрактов в сфере электронных услуг, которые совершались на протяжении четырех лет в период с 2012 по 2016 годы. Тогда Громов был председателем комитета по информатизации и связи, а его младший брат Павел помогал выводить похищенные средства на кипрские офшоры.

Фото: Piter.tv

