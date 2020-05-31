В России зарегистрировали 9 268 новых случая коронавируса за сутки

Общее число число зараженных в РФ превысило 400 тысяч человек.

За минувшие сутки в России зафиксировано 9 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,3%.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 595. Далее идут Подмосковье — 757, Санкт-Петербург — 369, Нижегородская область — 301, Свердловская область — 265.

Всего с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 414 человека. За весь период — 171 883.

За минувшие сутки скончалось 138 пациентов с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 693 человека.

Видео: стопкоронавирус.рф