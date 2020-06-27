За сутки от коронавируса в России излечилось 8 988 человек.

В России зафиксировано 6 852 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 627 646 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 750. Далее идут Московская область — 366, Ханты-Мансийский АО — 280, Иркутская область — 237 и Санкт-Петербург — 224,

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 988 человек. За весь период — 393 352.

За минувшие сутки скончались 188 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 8 969 человек.

Видео: kremlin.ru