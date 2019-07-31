В России впервые c 2017 года зафиксировали падение цен

Больше всего подешевели овощи.

В России впервые с сентября 2017 года была зафиксирована дефляция. Как сообщает Росстат, потребительские цены за последнюю неделю снизились на 0,1%.

Известно, что цены на плодоовощную продукцию в период с 23 по 29 июля 2019 года снизились в целом на 0,9%. Огурцы стали дешевле на 4%, картофель на 3,3%, морковь на 3,2%, лук на 2,5%. Сахар подешевел на 1,2%, подсолнечное масло на 0,3%, гречневая крупа на 0,2%.

При этом цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%. Напомним, инфляция с начала июля составила 0,2%. По итогам прошлого месяца она была 4,7%.

Видео: Piter.TV