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В России рекордно подорожало подсолнечное масло
Сегодня, 8:30
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matveyvn

В России рекордно подорожало подсолнечное масло

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Внутри России котировки выросли на 6,6%.

В России рекордно подорожало подсолнечное масло. Об этом говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".

Основной причиной подорожания стало увеличение цен на экспортные материалы. Резкое увеличение стоимости подсолнечного масла было зафиксировано на прошлой неделе. Также вверх шли и экспортные котировки.

Внутри России котировки выросли на 6,6% и достигли цены в 74 175 тысяч рублей за тонну.

Ранее поддельный творожный сырок выявили в Роскачестве.

Фото: pixabay.com

Теги: масло, продуктры, цены
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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