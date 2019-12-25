В России рекордно подорожало подсолнечное масло. Об этом говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".
Основной причиной подорожания стало увеличение цен на экспортные материалы. Резкое увеличение стоимости подсолнечного масла было зафиксировано на прошлой неделе. Также вверх шли и экспортные котировки.
Внутри России котировки выросли на 6,6% и достигли цены в 74 175 тысяч рублей за тонну.
Ранее поддельный творожный сырок выявили в Роскачестве.
Фото: pixabay.com
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