В России замедлились темпы роста промышленного производства

При этом положительная динамика сохраняется во всех сферах.

Рост промышленного производство в России вырос на 5,5% по сравнению с октябрем. Об этом сообщил Росстат.

При этом, за период с января по октябрь 2019 года показатель замедлился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За 10 месяцев он был равен 2,7%.

В Росстате заметили, что с начала 2019 года позитивную динамику демонстрируют все сферы промышленного производства России. Наибольшие темпы зафиксированы в сырьевых и обрабатывающих отраслях. По сравнению с прошлым годом они повысились на 3,4% и 2,4%.

В электроэнергетике, обеспечении газом и паром зафиксирован рост на 1%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 0,6%.