Они терпят убытки из-за снижение доходов авиаперевозчиков из-за закрытия международных маршрутов.

В Росавиации предупредили о рисках банкротства авиакомпаний. Ведомство фиксирует риски банкротства ряда российских авиакомпаний из-за распространения коронавируса в России и мире. Об этом рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Он считает, что к значительным убыткам и трудностям в работе авиакомпаний приведут следующие факторы. Это снижение доходов авиаперевозчиков из-за закрытия международных маршрутов, а также расходы в случае снижения курса рубля.

Возникают риски банкротства авиаперевозчиков и других организаций гражданской авиации, - сказал Нерадько.

Росавиация предлагает рассмотреть возможность обнуления сборов за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний в районах аэродромов Дальневосточного федерального округа и Арктики.

Ранее сообщалось, что РФ официально закрывает границы для иностранцев.