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Губернатор Петербурга встретил в аэропорту икону "Панагия Сумела"
Сегодня, 11:19
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Shdaria
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Губернатор Петербурга встретил в аэропорту икону "Панагия Сумела"

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В Петербург привезли икону "Панагия Сумела".

11 сентября в из Греции в Санкт-Петербкрг привезли православную икону "Панагия Сумела". В аэропорт Пулково встретить святыню прибыли губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие чиновники Смольного.

Предположительно, икона Божией Матери возглавит Крестный ход, который пройдет 12 сентября по Невскому проспекту. Известно, что в среду в Северной столице пройдет празднование Дня небесного покровителя города – святого благоверного великого князя Александра Невского. Вместе с тем, его мощи пронесут по главной улице Петербурга. Отметим, что греческая "Панагия" будет находиться в Спасо-Преображенском соборе до 18 сентября. 

Главой греческой делегацией стал митрополит Верийский и Наусский Пантелеймон (Калпакидис). В Пулково митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофиеем был отслужен молебен, затем святыня в сопровождении делегации была перенесена в Казанский кафедральный собор.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , православная икона , святыня панагия сумела
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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