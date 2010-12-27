Губернатор Петербурга встретил в аэропорту икону "Панагия Сумела"

В Петербург привезли икону "Панагия Сумела".

11 сентября в из Греции в Санкт-Петербкрг привезли православную икону "Панагия Сумела". В аэропорт Пулково встретить святыню прибыли губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие чиновники Смольного.

Предположительно, икона Божией Матери возглавит Крестный ход, который пройдет 12 сентября по Невскому проспекту. Известно, что в среду в Северной столице пройдет празднование Дня небесного покровителя города – святого благоверного великого князя Александра Невского. Вместе с тем, его мощи пронесут по главной улице Петербурга. Отметим, что греческая "Панагия" будет находиться в Спасо-Преображенском соборе до 18 сентября.

Главой греческой делегацией стал митрополит Верийский и Наусский Пантелеймон (Калпакидис). В Пулково митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофиеем был отслужен молебен, затем святыня в сопровождении делегации была перенесена в Казанский кафедральный собор.