На Фермерском шоссе ночью сгорел подвал жилого дома

На этот раз обошлось без жертв.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 14 ноября пожарная служба занималась ликвидацией пламени в жилом доме. О происшествии в многоквартирном здании рассказали местные жители. Они вызвали специалистов из экстренного ведомства около 23 часов вечера.

Как отметили представители ГУ МЧС по региону, тушение огня заняло около часа. На месте работали 14 человек личного состава и три машины спецтехники. В результате пожар успел распространиться всего на два квадратных метра площади подвального помещения дома по Фермерскому шоссе. В общей сложности территория подвала равняется 200 квадратным метрам. Все пространство заволокло дымом.

Информации о пострадавших нет.

Фото: Piter.tv