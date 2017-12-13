Появилось видео пожара из Приморья: сгорел пассажирский автобус

В Приморье на трассе полностью сгорел пассажирский автобус, все 39 человек остались целы и невредимы.

В Приморье на трассе Уссурийск – Пограничный 20 февраля загорелся пассажирский автобус Daewoo. Сообщается, что в результате страшной аварии пострадавших нет. Пассажиры успели самостоятельно выбраться из салона, после чего на место происшествия прибыли пожарные.

По словам очевидцев, огонь захватил автобус недалеко от поворота на Покровку. В 18.03 ( по местному времени) в службу МЧС поступило сообщение о происходящем. В 18.27 пожар был локализован, а в 19.26 полностью устранен. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра.

В МЧС уточнили, что автобус следовал от пограничного перехода Полтавка в Уссурийск. В транспорте находились 39 пассажиров, которые самостоятельно покинули салон автобуса и пересели в другой автобус, предоставленный транспортной компанией.

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