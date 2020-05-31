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В Подмосковье разрешили ходить в храмы

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Первое богослужение пройдет в праздник Святой Троицы.

Власти Московской области разрешили православным посещать храмы и проводить богосложения на улице. Об этом во время  время проповеди в Новодевичьем монастыре сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

По его словам, об этом решении сообщила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, которая объявила о первом этапе снятия коронавирусных ограничений. Теперь храмы можно посещать, когда в них не проходят богослужения, а сами службы разрешено проводить на улице при соблюдении всех санитарных предписаний. 

Митрополит пригласил всех христиан, посетить богослужение в праздник Святой Троицы 7 июня на соборной площади Коломны.

Видео: YouTube / Свято-Eлисаветинский монастырь

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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