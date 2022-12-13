Гости смогут послушать классическую народную музыку Армении и познакомиться с произведениями ашугов, авторов любовной лирики и философов Дживни и Саят-Нова. Мероприятие пройдет в стенах Петрикирхе - лютеранской церкви - 5-го февраля.

5-го февраля в Петрикирхе пройдет концерт ансамбля "Ашуг" с программой "Дудук - открывая сердца". В программе прозвучат композиции классиков Комитаса, Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна и Хачатура Аветисяна. В их музыке - синтез флейты, скрипки, канона и фортепиано.

За исполнение произведений отвечают выпускники вузов, победители конкурсов и преподаватели, которые ведут свою деятельность по всему миру. Артур Пашьян - армянский дудук; Гамлет Джлавян - дхол (армянский барабан), вокал; Ани Аракян - канон; Елизавета Матова - фортепиано; Мария Ильюнина - скрипка; Ксения Ференци - флейта. Ведущая концерта - Юлия Широбокова.

Концерт пройдет в рамках 8-го международного музыкального фестиваля "Классика без границ". 5-е февраля, Петрикирхе (Невский проспект, 22-44), 19:00. Билеты доступны по ссылке: https://clck.ru/33LVSs.