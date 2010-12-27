В Петербурге житель Коми устроил поножовщину

В Петербурге житель Коми получил уголовное дело за нападение, в результате которого погиб мужчина.

В Санкт-Петербурге расследуют преступление из-за которого погиб один мужчина, а второй получил серьезные ранения.

В отделение полиции поступила информация о драке, которая произошла 16 ноября по улице Школьной. Там, между тремя мужчинами случилась ссора, в результате которой злоумышленник нанес мужчинам удары ножом.

В настоящее время установлено, после совершения преступления, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.На место происшествия прибыли оперативники и обнаружили тело одного из пострадавших. Позже выяснилось, что подозреваемым оказался житель Коми.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.