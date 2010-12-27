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В Петербурге житель Коми устроил поножовщину
Сегодня, 10:38
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Shdaria
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В Петербурге житель Коми устроил поножовщину

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В Петербурге житель Коми получил уголовное дело за нападение, в результате которого погиб мужчина.

В Санкт-Петербурге расследуют преступление из-за которого погиб один мужчина, а второй получил серьезные ранения.

В отделение полиции поступила информация о драке, которая произошла 16 ноября по улице Школьной. Там, между тремя мужчинами случилась ссора, в результате которой злоумышленник нанес мужчинам удары ножом. 

В настоящее время установлено, после совершения преступления, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.На место происшествия прибыли оперативники и обнаружили тело одного из пострадавших. Позже выяснилось, что подозреваемым оказался житель Коми. 

По факту преступления возбуждено уголовное дело. 
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Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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