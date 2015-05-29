В Петербурге запустили первый школьный класс по подготовке экскурсоводов

Ученики петербургской школы получат профессию ассистента экскурсовода.

В школе №91 Петроградского района Санкт-Петербурга открыли первый в городе туристский класс. Учебная программа включает изучение истории и культуры Северной столицы, основ туристического бизнеса, маркетинга и навыков коммуникации. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Занятия будут проходить не только с педагогами школы, но и с привлечением специалистов туристической отрасли. В проекте участвуют эксперты кафедры управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса Президентской академии в Петербурге, а также представители туристических компаний.

Программа предусматривает практические занятия, экскурсии и стажировки. По завершении курса школьники получат сертификаты о профессии "ассистент экскурсовода", что даст им право официально работать в этой сфере.

