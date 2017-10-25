Депутаты ЗакСа поспорили на обсуждении запрета продажи алкоголя в день "Алых парусов"

В Законодательном собрании Петербурга в первом чтении приняли запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и "Алых парусов". При этом депутаты устроили спор во время обсуждения проекта документа.

Во время обсуждения законопроекта о полном запрете розничной продажи алкоголя во время последних звонков и день "Алых парусов" депутаты Законодательного собрания устроили спор. Несмотря на перепалку парламентарии приняли документ в первом чтении.

Кроме школьных праздников закон запретит продажу спиртных напитков в радиусе двух километров от стадиона "Санкт-Петербург Арена". Но не каждый день, а в дни проведения матчей Чемпионата России, Кубка России, Лиги Европы UEFA или Лиги Чемпионов UEFA. При этом на самом стадионе ограничения действовать не будут. Подобный запред действовал во время Кубка конфедераций.

Автором инициативы выступает лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко. Он отметил, что меры вряд ли приведут к снижению потребления алкоголя. Но его основная цель, по словам автора, это спасти парки и скверы от огромного числа бутылок.

Как передает "Росбалт", коллегам Тетердинко не понравились некоторые аспекты. Например, его спросили, почему ограничения касаются стадиона на Крестовском, но забывают про "Петровский", где сейчас играет футбольный клуб "Тосно". На это депутат предложил потом принять поправки к закону.

Товарищь по партии автора поправок удивился, что выбран именно такой радиус вокруг стадиона. По его мнению, на таком расстоянии от арены находятся всего два магазина. Однако Тетердинко сказал, что в радиус входят как минимум 20 торговых точек.

Алексей Ковалев и вовсе предложил отменить "Алые паруса". А Борис Вишневский заметил, что алкоголь все равно пронесут на мероприятия те. Кому этого сильно захочется.

На внесение поправок в законопроект выделили месяц. В первом чтении его поддержали 34 парламентария.