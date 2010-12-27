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В Петербурге замазали граффити с Галустяном
Сегодня, 16:44
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TretyakovaS
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В Петербурге замазали граффити с Галустяном

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На улице Некрасова закрасили граффити с Михаилом Галустяном. Раньше там красовался портрет Павла Дурова.

На улице Некрасова закрасили граффити с Михаилом Галустяном. Об этом пишет "Росбалт".

Ранее на этом месте красовался портрет Павла Дурова. Затем его закрасили, и на стене появилось изображение актера Михаила Галустяна в образе персонажа "Наша Russia" Людвига Аристарховича. Лидер уличного объединения художников HoodGraff Артем Бурж пояснял, что консьерж постоянно "гадит" жильцам дома, в котором работает — царапает машины и пишет на стенах оскорбления. Бурж сравнил его с чиновниками, которые постоянно требуют закрасить граффити.

Фото: Instagram/gaikina178

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Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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