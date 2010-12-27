В Петербурге замазали граффити с Галустяном

На улице Некрасова закрасили граффити с Михаилом Галустяном. Раньше там красовался портрет Павла Дурова.

На улице Некрасова закрасили граффити с Михаилом Галустяном. Об этом пишет "Росбалт".

Ранее на этом месте красовался портрет Павла Дурова. Затем его закрасили, и на стене появилось изображение актера Михаила Галустяна в образе персонажа "Наша Russia" Людвига Аристарховича. Лидер уличного объединения художников HoodGraff Артем Бурж пояснял, что консьерж постоянно "гадит" жильцам дома, в котором работает — царапает машины и пишет на стенах оскорбления. Бурж сравнил его с чиновниками, которые постоянно требуют закрасить граффити.

Фото: Instagram/gaikina178