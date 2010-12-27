Станция метро "Академическая" будет закрыта 11 месяцев

Ремонтные работы начнутся 30 июля.

В понедельник, 30 июля станцию метро "Академическая" закроют на капитальный ремонт. Работы продлятся 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

За это время на станции планируется восстановить гидроизоляцию наклонного хода и заменить устаревшие армоцементные водоотводящие зонты на современные, сделанные из композитных материалов. Кроме того, специалисты отремонтируют эскалаторы и поменяют элементы отделки вестибюля. После открытия станция метро "Академическая" будет приспособлена для инвалидов.

Ранее мы писали, что ремонт на "Академической" изменит движение маршруток на 11 месяцев.

Фото: Piter.tv