В Петербурге закрыли сезон фонтанов

Санкт-Петербург распрощался с работающими фонтанами до следующего года.

Представители пресс-службы ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” рассказали о завершении сезона работы городских фонтанов. Последние объекты были отключены 30 октября.

Поэтапная остановка работы фонтанов в разных районах Северной столицы прошла в соответствии с планом. Вчера закончили “смену” последние фонтаны около Казанского собора, на Манежной площади и сквере Зимнего дворца.

До начала зимы фонтаны подготовят к заморозкам. Специалисты проведут их осмотр и обслуживание. Известно, что более 55 объектов требуют ремонта. Работа над ними запланирована до 2020 года включительно.