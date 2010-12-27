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В Петербурге закрыли сезон фонтанов
Сегодня, 8:27
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lesjasap
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В Петербурге закрыли сезон фонтанов

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Санкт-Петербург распрощался с работающими фонтанами до следующего года.

Представители пресс-службы ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” рассказали о завершении сезона работы городских фонтанов. Последние объекты были отключены 30 октября. 
 
Поэтапная остановка работы фонтанов в разных районах Северной столицы прошла в соответствии с планом. Вчера закончили “смену” последние фонтаны около Казанского собора, на Манежной площади и сквере Зимнего дворца. 
 
До начала зимы фонтаны подготовят к заморозкам. Специалисты проведут их осмотр и обслуживание. Известно, что более 55 объектов требуют ремонта. Работа над ними запланирована до 2020 года включительно. 
Теги: закрытие сезона , фонтаны
Категории: Новости СПб

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