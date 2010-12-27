Полиция Петербурга задержали наркоторговцев: операторов, закладчиков и руководителя

Накануне петербургская полиция задержала пять наркоторговцев, работавших вместе. Они специализировались на бесконтактной продаже психотропов.

В среду, 25 октября, бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Петербурга задержали пятерых членов организованной преступной группы. Мужчины специализировались на бесконтактной торговле наркотических средств и психотропов.

Двое молодых людей 23 и 28 лет через интернет продавали наркотики через интернет. Двое выполняли роль закладчиков. А 43-летний контроль за всей работой.

Полиция изобличила задержанных в совершении преступлений. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.

Во время обысков у фигурантов нашли 430 граммов наркотических и психотропных веществ. Кроме того нашли телефоны, ноутбуки и модемы, которые использовали для продажи. Двоих подозреваемых задержали, троих отправили под стражу. Также полиция ищет их предполагаемых подельников.