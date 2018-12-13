Молодую петербурженку изнасиловали на улице Маршала Казакова

Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее зафиксировали ушибы мягких тканей головы и левого бедра.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом Piter.TV сообщил источник в полиции.

Как стало известно, 9 мая в отдел полиции обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала сотрудникам, что вечером днем ранее, угрожая физической расправой, ее изнасиловал 27-летний мужчина. Преступление по ее словам случилось в квартире на улице Маршала Казакова. После пострадавшая обратилась в больницу, где у нее зафиксировали ушибы мягких тканей головы и левого бедра.

Нападавший был задержан 9 мая у дома 23−3 по проспекту Космонавтов. Против него возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". Ему могут избрать меру пресечения на срок от трех до шести лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV