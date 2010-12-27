Полиция задержала пенсионера, сбившего на машине мальчика

Правоохранительные органы Петербурга водителя, сбившего мальчика на инвалидной коляске в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу и области.
Напомним, что инцидент случился 29 июня во дворе дома № 195 по проспекту Обуховской Обороны. Автомобиль "Форд" сбил 5-летнего ребенка, который находился в инвалидном кресле. Нарушитель с места ДТП скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 71-летний пенсионер. Ему был выписан административный штраф за оставление места ДТП.
Фото: Piter.TV
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