Полиция задержала пенсионера, сбившего на машине мальчика

Авария случилась в конце июня.

Правоохранительные органы Петербурга водителя, сбившего мальчика на инвалидной коляске в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу и области.

Напомним, что инцидент случился 29 июня во дворе дома № 195 по проспекту Обуховской Обороны. Автомобиль "Форд" сбил 5-летнего ребенка, который находился в инвалидном кресле. Нарушитель с места ДТП скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 71-летний пенсионер. Ему был выписан административный штраф за оставление места ДТП.

Фото: Piter.TV