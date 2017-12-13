В Петербурге задержан мужчина, который избил посетительницу кафе

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который избил посетительницу кафе.

Сотрудниками вневедомственной охраны 19 февраля в 00.45 был задержан 46-летний мужчина, который избил посетительницу кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в кафе, расположенном в на Любимой улице, 19 в городе Сестрорецк, произошла драка.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который на тот момент избивал посетительницу кафе.

Мужчину задержали и доставили в 81 отдел полиции. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.