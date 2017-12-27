В Петербурге задержали журналистов "Медиазоны" за попытку попасть на открытое заседание

В Санкт-Петербурге задержали журналистов "Медиазоны" Сашу Богино и Давида Френкель, об этом сообщается на сайте издания.
Известно, что журналисты пытались попасть на заседание по избранию меры пресечения задержанного антифашиста Игоря Шишкина в Дзержинском суде, чтобы исполинть свою работу. Судья Владимир Васюков велел не пускать их. Позже это объяснили тем, что сегодня, 27 января выходной день.
Журналистов хотят обвинить в неповиновении законному распоряжению представителя власти (19.3 КоАП).
Фото, видео: Twitter - public enemy
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