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В Петербурге задержали пенсионерку, находившуюся в федеральном розыске за хранение оружия и боеприпасов
Сегодня, 10:02
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lesjasap
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В Петербурге задержали пенсионерку, находившуюся в федеральном розыске за хранение оружия и боеприпасов

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Пенсионерка незаконно покупала и хранила опасные вещества и оружие.

 58-летняя женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов за хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Как выяснилось, пенсионерка находилась в федеральном розыске с 2010 года. 

Россиянка незаконно приобретала оружие и взрывчатые устройства в столице. Преступницу удалось поймать 13 сентября около дома номер семь по проспекту Римского-Корсакова. 
 
В настоящий момент женщина доставлена в местное отделение полиции. О ее поимке сообщили инициаторы ее задержания. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Теги: федеральный розыск , хранение оружие
Категории: Новости СПб Новости России

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