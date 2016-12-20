В Петербурге задержали пенсионерку, находившуюся в федеральном розыске за хранение оружия и боеприпасов

Пенсионерка незаконно покупала и хранила опасные вещества и оружие.

58-летняя женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов за хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Как выяснилось, пенсионерка находилась в федеральном розыске с 2010 года.

Россиянка незаконно приобретала оружие и взрывчатые устройства в столице. Преступницу удалось поймать 13 сентября около дома номер семь по проспекту Римского-Корсакова.

В настоящий момент женщина доставлена в местное отделение полиции. О ее поимке сообщили инициаторы ее задержания. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.