В Петербурге задержали нервного велосипедиста с наркотиками

Мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции на велосипеде.

В Петербурге ранним утром 22 января на глаза сотрудников Росгвардии попался гражданин на велосипеде. Во время проверки оперативники обнаружили у него пакетик с амфетамином.

Как сообщили в пресс-службе УВО, инцидент произошел в 04:50 утра в Адмиралтейском районе города. Наряд патрулирования заметил мужчину на велосипеде. При виде служебной машины он занервничал и попытался скрыться. Далеко уехать он не смог, так как оперативникам удалось его задержать.

Гражданин путался в показаниях и не смог внятно пояснить, откуда у него велосипед, после чего наряд вневедомственной охраны принял решение доставить задержанного в 1 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Говорится в сообщении пресс-службы УВО

Уже в полиции у задержанного при обыске обнаружили сверток с порошком белого цвета. Экспертиза установила, что внутри было 0,3 грамма амфетамина.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ". Также ведется проверка по факту кражы велосипеда.