За прошедшую неделю в центр МИБС обратилось 3 243 человека, у 2 300 человек выявили пневмонию.

Согласно статистике сортировочного ковид-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), в Петербурге за неделю уменьшилось количество больных пневмонией.

За прошедшую неделю в центр обратилось 3 243 человека, у 2 300 человек выявили пневмонию. Из общего числа обратившихся 251 человек завершили полностью цикл вакцинации и еще 108 петербуржцев привились первично.

В начале июля специалисты зафиксировали рекордное число больных пневмонией. С 28 июня по 4 июля в центр обратилось 3 406 человек, у 2 481 человека выявили пневмонию.

Однако статистика по коронавирусу неутешительная. Согласно данным на 11 июля, в Северной столице от коронавируса умерли 103 горожанина. Чтобы избежать летальных исходов, Роспотребнадзор призвал привить всех россиян.

Фото: Piter.tv