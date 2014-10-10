В Петербурге зафиксировали рекордное число больных пневмонией

За прошедшую неделю в ковид-центр МИБС обратилось 3 406 человек, у 2 481 человека выявили пневмонию.

Согласно статистике сортировочного ковид-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), больных пневмонией в первую и вторую волну пандемии было меньше, чем в июле этого года.

За прошедшую неделю в центр обратилось 3 406 человек, у 2 481 человека выявили пневмонию. Отмечается, что из общего числа обратившихся только 15 человек завершили полностью цикл вакцинации и еще 16 петербуржцев привились первично.

Ранее губернатор Петербурга заявил, что в городе стабилизировалось число госпитализаций больных коронавирусом. Однако число больных коронавирусом продолжает расти.

Фото: Piter.tv