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В Петербурге зафиксировали рекордное число больных пневмонией
Сегодня, 21:00
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В Петербурге зафиксировали рекордное число больных пневмонией

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За прошедшую неделю в ковид-центр МИБС обратилось 3 406 человек, у 2 481 человека выявили пневмонию.

Согласно статистике сортировочного ковид-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), больных пневмонией в первую и вторую волну пандемии было меньше, чем в июле этого года. 

За прошедшую неделю в центр обратилось 3 406 человек, у 2 481 человека выявили пневмонию. Отмечается, что из общего числа обратившихся только 15 человек завершили полностью цикл вакцинации и еще 16 петербуржцев привились первично. 

Ранее губернатор Петербурга заявил, что в городе стабилизировалось число госпитализаций больных коронавирусом. Однако число больных коронавирусом продолжает расти.

Фото: Piter.tv

Теги: мибс, пневмония, статитика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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