В Петербурге за неделю 193 человека пострадало от укуса клещей

Лабораторные исследования выявили энцефалит у двух пострадавших, а у семи — боррелиоз.

За вторую неделю июля в Петербурге 193 человека пострадало от укуса клещей. Этот показатель на 70 человек превышает количество ушенных за первую неделю. Такие данные опубликовала пресс-служба Боткинской больницы 22 июля.

В ходе лабораторных исследований у двоих укушенных обнаружили энцефалит, а ещё у семи — боррелиоз.

Самое большое количество обращений в больницу из-за нападений клещей пришлось на май. Тогда еженедельно врачи фиксировали от 350 до 400 случаев укусов.

Также по статистике Боткинской больницы уже с начала апреля клещи атаковали более 3 тысяч человек. В то время как за весь предыдущий год с жалобами на нападение клещей обратились всего 4 тысячи 216 человек.

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