В Петербурге возбудили уголовное дело из отслоения штукатурки в коммунальной квартире

Из-за этого пострадал школьник.

В Следственном комитете Петербурга возбуждено уголовное дело из-за падения штукатурки в одной из коммуналок Петроградского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что специалисты обратили внимание на ситуацию благодаря телевизионному сюжету. Местные журналисты сняли сюжет о том, что штукатурка обрушилась на кровать, в которой находился подросток.

Жильцы квартиры заявили, что неоднократно обращались к ТСЖ за помощью. Они требовали починить кровлю которая находится в недопустимом состоянии. Теперь ответственных за ситуацию с несовершеннолетним ждет уголовное преследование. Его будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее МЧС обследует здание с отслоившейся штукатуркой на Петроградской стороне.

Фото: Piter.tv