В Петербурге 16 апреля откроют памятник Жоресу Алферову

Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы, академик, основатель Академического университета.

В здании Петербургского Национально-исследовательского Академического университета Российской Академии наук откроют бронзовый памятник академику, нобелевскому лауреату Жоресу Ивановичу Алферову. Об этом сообщает ТАСС.

Скульптуру делали в авторской мастерской художника Зураба Церетели. Ее торжественно откроют 16 апреля 2019 года в 12:00 в холле здания Лицея ФТШ. Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы, академик, основатель Академического университета.

Памятник выполнен в ходе ростовой скульптуры на маленьком постаменте. Изначально, скульптуру хотели поставить на улице.

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Фото: Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике/ ВК