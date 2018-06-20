В Петербурге 16 апреля откроют памятник Жоресу Алферову

В здании Петербургского Национально-исследовательского Академического университета Российской Академии наук откроют бронзовый памятник академику, нобелевскому лауреату Жоресу Ивановичу Алферову. Об этом сообщает ТАСС.
Скульптуру делали в авторской мастерской художника Зураба Церетели. Ее торжественно откроют 16 апреля 2019 года в 12:00 в холле здания Лицея ФТШ. Жорес Иванович Алферов – лауреат Нобелевской премии, депутат Государственной Думы, академик, основатель Академического университета.
Памятник выполнен в ходе ростовой скульптуры на маленьком постаменте. Изначально, скульптуру хотели поставить на улице.
Ранее на Piter.TV: В Петербурге простились с Жоресом Алферовым.
Фото: Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике/ ВК
Оставить комментарий