В Петербурге выбирают лучшего вагоновожатого

Победители отправятся на Всероссийские старты.

По итогам отборочных соревнований в финал вышли 18 участников со всего города. Конкурсная трасса включает 10 испытаний, судьи оценивают навыки вождения и сдачу подвижного состава.

По сравнению с прошлым конкурсом мы изменили модуль комфортное вождение: раньше у нас в салоне стоял манекен "бабушка", мы его так называли, в этом году мы решили, как на российских соревнованиях установить чашу с водой на средней площадке. Максим Лагуткин, главный судья городских соревнований, начальник службы безопасности движения ГАП "Горэлектротранс".

Задача водителя – пройти трассу так, чтобы вода в кружке не расплескалась. Одно из самых сложных испытаний – экстренное торможение, трамвай разгоняется до 40 км в час и останавливается у стоп-линии.

Водители показывают знания, которые применяются ежедневно при работе на линии, например, перевод стрелок на перекрестке.

Есть электрический перевод стрелок: когда висит лира на проводах, под ней водитель проезжает под током или без тока, в зависимости от маршрута: под током - направо, без тока - налево. Зимой, когда стрелки засыпаны, нужно в любом случае убедиться, прочистить ломом стрелки. Григорий Бережной, водитель трамвая.

Также вагоновожатый должен обладать физической подготовкой: прибор, применяемый при сцепке вагонов, весит от 30 кг.

Сцепка - это когда трамвай встает под трамвайно-троллейбусные пересечения, там обесточенный участок. То есть своим ходом трамвай оттуда не сможет выехать. Тогда подъезжает второй трамвай, достаются сцепные приборы. Екатерина Захарова, водитель трамвая.

Победителям и призерам конкурса "Лучший водитель трамвая" автоматически присваивается следующий разряд.

Видео: Piter.tv