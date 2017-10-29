В Петербурге в понедельник пройдет дождь со снегом

Новая неделя начнется вместе с мокрым снегом и дождем

30 октября в Санкт-Петербурге будет облачно. Петербуржцам и гостям города стоит захватить с собой зонтик, так как днем МЧС России по городу обещает осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью ожидается умеренный северо-восточный ветер (5-10 метров в секунду), а днем он сменит направление и усилится до 7-12 метров в секунду.

Существенных перепадов воздуха не обещается. По прогнозу температура составит от +1…+3 гарусов.

МСЧ не прогнозирует опасных ситуаций.

Видео: Instagram - pab_jahn, svetlana_borisenkova, rinavoit