В Петербурге в 2027 году откроют движение по трем крупным магистралям

Губернатор Александр Беглов в ежегодном отчете перед парламентом сообщил о планах открыть Южную широтную магистраль, Цимбалинский путепровод и трассу М-32.

В Петербурге к 2027 году откроют движение по трем крупным магистралям. Об этом 13 мая сообщил губернатор города Александр Беглов во время ежегодного отчета перед парламентом Северной столицы. Речь идет о Южной широтной магистрали, Цимбалинском путепроводе и трассе М-32.

Глава города уточнил, что Южная широтная магистраль готова уже на 65 процентов. Там возводят три развязки, а по путепроводу рядом с Петербургским шоссе движение уже открыто. Готовность Цимбалинского путепровода составляет 55 процентов. Магистраль М-32, которая соединит Приморское шоссе и перспективную трассу М-49, готова на 35 процентов.

Развитие дорожной сети входит в городскую стратегию развития Петербурга "10 приоритетов", рассчитанную до 2030 года.

