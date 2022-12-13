В Петербурге у Исаакиевского собора прошел детский крестный ход в честь Вербного воскресенья

Во время литургии звучали три хора: сводный детский хор митрополии, детско-молодежный и богослужебный хор Исаакиевского собора.

У Исаакиевского собора 9 апреля прошел детский крестный ход в честь Вербного воскресенья.

На крестный ход вышли воспитанники воскресных школ и православных гимназий. Во время литургии звучали три хора: сводный детский хор митрополии, детско-молодежный и богослужебный хор Исаакиевского собора.

Ранее в Петербурге усилят автобусные маршруты до кладбищ в Вербное воскресенье. Автобус №138 до кладбища у крематория пройдет 114 рейсов с интервалом движения в 8-12 минут.

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Фото: Piter.tv

