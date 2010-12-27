В Петербурге трое "таксистов" незаметно грабили пассажиров

В Петербурге задержали преступников-таксистов, которые "угощали" пассажиров и похищали их имущество.

В Петербурге задержаны три азербайджанца в возрасте 23, 24 и 26 лет. Три приятеля обвиняются в совершении ограбления и кражи весной текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчины организовывали ограбления в автомобиле с помощью неустановленного предмета. Им удавалось похитить имущество на месте происшествия или пробираясь в квартиры пострадавших.

Так, 30-летняя женщина и 33 -летний мужчина стали жертвами преступников. Женщина, решив использовать услуги таксиста, остановила машину на Невском проспекте, затем водитель чем-то "угостил" пострадавшую, в результате чего лишилась 170 тысяч рублей.

Мужчина "поймал" такси на проспекте Художников и по той же схеме остался без 210 тысячи рублей.

Злоумышленники находятся под стражей порядка, в настоящее время ведется расследование. Сотрудники полиции подозревают, что на счету преступников есть еще пострадавшие.