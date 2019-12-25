В Петербурге свободно 33% коек в ковидных стационарах

Для жителей города развернули 8 326 мест в отделениях, где лечат пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

В Северной столице развернуто 8 326 мест для пациентов с COVID-19. Однако 6 107 из них занято. Около 33% коечного фонда свободно. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 9 октября.

На сегодняшний день в Петербурге 17 стационаров принимают пациентов с тяжелой формой протекания заболевания. За последние сутки в ковидные стационары поступило 513 человек. Еще 250 больных находятся в реанимации, 247 подключены к аппаратам ИВЛ. Справку о выписке получили свыше 400 горожан.

Ранее на Piter.tv сообщили, что коэффициент распространения коронавируса в Петербурге приближается к норме. Однако число заболевших продолжает расти.

Фото: Piter.tv