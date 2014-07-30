Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге приближается к норме

По последним данным, он составил 1,09 при удовлетворительном показателе в единицу.

В Петербурге коэффициент распространения COVID-19 превысил норму на 0,9. Еще на прошлой неделе этот показатель составлял 1,32%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 9 октября.

Однако в городе растет суточное число зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2 717 новых случаев. Отметим, что еще вчера в Северной столице выявили коронавирус у 2 501 жителей.

За последние 24 часа справку о выздоровлении получили свыше 1,8 тыс. петербуржцев. Из жизни ушли 61 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге могут ввести новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.tv