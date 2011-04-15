В Петербурге коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму и составил 1,32

В Северной столице коэффициент распространения коронавируса превысил норму на 0,32. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 3 октября.
За последние сутки в городе заболели 2 463 человека. Ушли из жизни 59 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Активность на улицах города сегодня составляет 47%.
Для больных коронавирусом развернуто более 6,8 тыс. коек. Однако свыше 70% из них заняты. Власти Петербурга призывают жителей привиться от коронавируса. Запись на вакцинацию осуществляется по номеру "122" либо на сайте "Здоровье петербуржца".
Ранее на Piter.tv: врач рассказала, как не спутать COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус.
Фото: Piter.tv
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