В Петербурге коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму и составил 1,32

В городе вирус выявили еще у 2,4 тыс. человек. Почти 60 пациентов ушли из жизни.

В Северной столице коэффициент распространения коронавируса превысил норму на 0,32. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 3 октября.

За последние сутки в городе заболели 2 463 человека. Ушли из жизни 59 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Активность на улицах города сегодня составляет 47%.

Для больных коронавирусом развернуто более 6,8 тыс. коек. Однако свыше 70% из них заняты. Власти Петербурга призывают жителей привиться от коронавируса. Запись на вакцинацию осуществляется по номеру "122" либо на сайте "Здоровье петербуржца".

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Фото: Piter.tv