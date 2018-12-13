В 2019 году в салоне участвуют издательства из 12 регионов, а также из 25 зарубежных стран.

В Петербурге открывается Международный книжный салон. Фестиваль будет посвящен 100-летию со дня рождения Даниила Гранина и Году театра.

В 2019 году в салоне участвуют издательства из 12 регионов, а также из 25 зарубежных стран. Литературный форум отличается от других тем, что кроме выставки книг, он открывает для петербуржцев большое количество мероприятий. Это будут встречи с ведущими писателями Алексеем Сальниковым, Евгением Водолазкиным, Алексеем Ивановым, Андреем Рубановым, Олегом Демидовым, Леонидом Юзефовичем и многими другими. На Манежной площади и Малой Садовой улице пройдут театрально-музыкальные представления. Любой желающий сможет "позвонить поэту" и услышать в трубке голоса Сергея Довлатова, Александра Блока и Даниила Гранина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину.

Фото: http://knigaspb.ru