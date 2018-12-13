В Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину

Скульпторы и авторские коллективы из двух столиц представили на конкурс 23 работы.

В Петербурге 23 мая выберут проект памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает Российское военно-историческое общество,

Монумент установят в рамках национального проекта "Культура". Заседание жюри пройдет в особняке Румянцева на Английской набережной. Памятник Гранину выберут известные деятели культуры: народные артисты Олег Басилашвили и Александр Сокуров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, художник Андрей Ковальчук и дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина.

Скульпторы и авторские коллективы из двух столиц представили на конкурс 23 работы. Памятник планируют установить у дома № 6 на Дальневосточном проспекте - рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке, носящей его имя.

Ранее сообщалось, что спектакль памяти Гранина будет сопровождать музыка Моцарта.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет / ВК.