Петербургский старшеклассник 12 дней голодал против "Юнармии" и "политических репрессий"

После игнорирования со стороны властей, молодой человек пошел на крайние меры.

Учащийся 622-й петербургской гимназии, лидер профсоюза "Ученик", Леонид Ш. устроил 12-дневную голодовку пока не получил ответа от Смольного. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

СМИ пишет, что одиннадцатиклассник перестал питаться после того, как не дождался реакции чиновников на его письма. В них школьник просил прекратить "репрессии" в отношении политически активных учащихся, обеспечить питания за счёт бюджета всех школьников и ограничить влияние " военно-патриотического движения "Юнармия" на образовательный процесс.

Принудительная "диета" заставила молодого человека пить много воды и стала причиной двух обмороков. Тем не менее, ответ от Смольного он получил. В письме администрации говорилось, что вступление в "Юнармию" является добровольным решением, бесплатное питание получают учащиеся 1–4-х классов, а также льготные категории. Что касается политического влияния, то закон "Об образовании" запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации, заявили в администрации.

Школьника ответ не удовлетворил, и он планирует продолжать акции протеста, однако голодовку парень прекратил.

По словам одиннадцатиклассника, после того, как он начал активно действовать, к нему домой зачистили инспекторы по делам несовершеннолетних.

Фото: yunarmy.ru