Несовершеннолетняя мигрантка попала в больницу после интимной связи во дворе ТК "Сенная"

15-летняя приезжая из страны Средней Азии попала в детскую больницу после неудачного соития во дворе торгового комплекса "Сенная".

В Детскую больницу имени Филатова поздно вечером в понедельник, 2 октября, привезли 15-летнюю девочку с кровотечением из половых органов. Девочку забрали врачи скорой помощи из квартиры дома на 8-ой Советской улице. Пострадавшая приехала в Северную столицу из Таджикистана.

Врачи оказали девочке необходимую помощь. После чего она смогла вернуться домой. Но перед этим с ней пообщались врачи и сотрудники службы по делам несовершеннолетних. Им подросток призналась, что травму получила во время полового контакта с мужчиной во дворе торгового комплекса "Сенная".

Правоохранительные органы разыскивают спутника 15-летней. Его подозревают в незаконной связи с несовершеннолетней.