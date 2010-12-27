В Петербурге результате ДТП пострадала беременная девушка

18 октября поздним вечером на Митрофаньевском шоссе перед Обводным каналом случилось страшное ДТП. Есть пострадавшие

Около 23 часов минувшего вечера на Митрофаньевском шоссе перед Обводным каналом столкнулись "Мерседес" и "Шевроле", в результате чего снесли ограждение и оказались на тротуаре.

Очевидцы сообщают, что виновником аварии стал водитель "Мерседеса", который хотел проскочить на красный свет. В этот момент девушка на «Шевроле» начала поворачивать на загоревшийся зеленый. "Женщина от удара "пересела" с водительского на пассажирское кресло (не пристегнута была, видимо)", - сообщил свидетель. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

Водитель "Мерседеса" признал свою вину. "Шевроле" увезли на эвакуаторе, а беременная водитель получила перелом ноги. О других пострадавших не сообщается.

Обстоятельства выясняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург