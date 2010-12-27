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В Петербурге результате ДТП пострадала беременная девушка
Сегодня, 9:56
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nadiputintseva
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В Петербурге результате ДТП пострадала беременная девушка

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18 октября поздним вечером на Митрофаньевском шоссе перед Обводным каналом случилось страшное ДТП. Есть пострадавшие

Около 23 часов минувшего вечера на Митрофаньевском шоссе перед Обводным каналом столкнулись "Мерседес"  и "Шевроле", в результате чего снесли ограждение и оказались на тротуаре.

Очевидцы сообщают, что виновником аварии стал водитель "Мерседеса", который хотел проскочить на красный свет. В этот момент девушка на «Шевроле» начала поворачивать на загоревшийся зеленый.  "Женщина от удара "пересела" с водительского на пассажирское кресло (не пристегнута была, видимо)", - сообщил свидетель. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи. 

 

Водитель "Мерседеса" признал свою вину. "Шевроле" увезли на эвакуаторе, а беременная водитель получила перелом ноги. О других пострадавших не сообщается.

Обстоятельства выясняются.       

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург      

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Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб

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