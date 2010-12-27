Эксперты объяснили, почему воздух в Петербурге стал ядовитым

В Санкт-Петербурге значительно выросла концетрация оксида и диоксида азота в воздухе.

В Санкт-Петербурге зафиксировано резкое увеличение концентрации опасных веществ в атмосфере, а именно: оксида и диоксида азота. Это было замечено с 30 января по 1 февраля. В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга пояснили, что такое возможно из-за безветренной погоды. Смог и гарь просто не выветриваются за пределы Северной столицы.

Скачок экологии объясняют инверсией - смещением охлажденных слоев воздуха вниз и скоплением их под слоями воздуха теплого.

Медики отмечают, что даже маленькая концетрация оксида и диоксида способна приводить к значительным изменениям в организме человека. Эти газы являются раздражителем, а также характеризуется общетоксическим действием. Воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от насущенности. Последствия могут возникать самые разные - от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Кроме того, может приводить к изменениям состава крови, в частности, способствует уменьшению содержания гемоглобина.