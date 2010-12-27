Петербургский ресторан "Ямамото" заплатит Ольге Бузовой 232 тысячи рублей‍

ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс", которое продюсирует Ольгу Бузову выиграло дело в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и области. Судебное дело возникло из-за того, что "Гранд Фуд" незаконно использовал произведения певицы. Об этом сообщают городские СМИ.
Слушание дела проходило без участия ответчика, хотя ему приходило извещение о судебной тяжбе.
"Истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения "Под Звуки Поцелуев", "Привыкаю".
Решение Арбитражного суда
Продюсерский центр указал, что в ресторане "Ямамото" ("Дискаунт"), который находится на проспекте Испытателей 7/А, 16 марта включил музыкальные композиции Ольги Бузовой без ее согласия. Для подтверждения суду был предоставлен компакт-диск с видео.
В итоге, по решению суда ООО "Гранд Фуд" должен заплатить "Арчер Мьюзик Продакшнс" 232 000 рублей. Ответчик в праве обжаловать решение, но только в течение месяца.
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Фото: Ольга Бузова/ВК