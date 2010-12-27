В Петербурге исследовали феномен добровольцев Донбаса

С начала 2014 года в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках побывали тысячи человек.

Социологическое исследование было проведено в Петербурге специалистами института экономической безопасности, созданного на базе Государственного университета экономики. Главной задачей исследования было установление того, кто такие добровольцы, чем они руководствуются и какие цели преследуют. об этос 28 декабря сообщили "Аргументы и факты".

Исследование получило название "Портрет и мотивация российских добровольцев Новороссии". Сообщается, что часть россиян ранее имели отношение к воинской службе, а часть ни разу не держала в руках оружия.

Эксперты постарались осмыслить данный феномен добровольцев, которые поехали защищать русский мир, а, в последствии, стали «ветеранами Новороссии». Для этого было отобрано 11 человек из разных возрастных групп, которые попали на Донбасс разными путями и воевали в разное время. У каждого для исследования было взято подробное интервью.

Среди опрошенных оказался 30-летний плотник, уроженец Новокузнецка, 25-летний житель Ростова-на-Дону –бывший "нахимовец", студент строительного вуза, 39-летний инструктор по военной подготовке и 40-летний бизнесмен у которого за плечами два высших образования.

Мотив заработать оказался не самым главным. Респонденты рассказали, что перед поездкой их предупредили, что денег не будет. А некоторым пришлось даже занимать на такое «путешествие». Один из опрошенных сообщил, что заработная плата составляла 15 тысяч рублей, которые, в последствии, уходили на оплату телефонной связи, транспорта и запчасти.

По результатам исследования также стало известно, что добровольцы поехали не с целью убивать, а с целью помочь. По их словам, поворотной точкой стала Одесса. Те, кто стремились к наживе и насилию быстро отсеивались.

Институт планирует дальше продолжать данную тему исследования.