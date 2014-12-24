В Петербурге прошел танцевальный баттл между артистами балета и хип-хоп танцорами

Событие приурочили к премьере шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ" на ТНТ.

В пятницу, 27 августа, петербуржцы могли насладиться красочным перформансом. В центре Петербурга артисты балета сразились в танцевальном баттле с хип-хоп танцорами.

Событие состоялось на галереях второго этажа Большого Гостиного Двора и собрало более семи тысяч зрителей. По задумке организаторов, после каждого баттла танцоры менялись стилями.

Событие приурочили к премьере шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ" на ТНТ. Передачу покажут уже сегодня в эфире телеканала.

У нового шоу будет совершенно другой формат. Участники будут соревноваться в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Этапы кастингов зрителям показывать не будут. Баттлы столкнут друг с другом, казалось бы, несовместимые жанры: хип-хоп против контемпа, брейкданс против локинга, бальные танцы против экспериментала и пр.

Постоянным членом жюри шоу будет Мигель. Гостями станут Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Сергей Лазарев, Иван Дорн, Клава Кока, Анна Седакова и многие другие.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел премьерный показ черной комедии ТНТ "Маньячелло".

Фото: пресс-служба ТНТ