В Петербурге прошел фестиваль военно-исторического движения "Рекон". На грандиозном событии собрались представители военно-исторических реконструкций разных направлений.
Рыцари, ремесленники, индейцы и римляне собрались под крышей "Ленэкспо". Все костюмы, оружия и доспехи выполнены по всем канонам тех лет. В рамках фестиваля были проведены соревнования по HMB Soft HEMA, ножевой бой и другие.
Колорит мероприятию добавили старинные игры и технологии средневековья.
В этом году фестиваль прошел в третий раз и собрал на своей площадке 1800 человек, 30 городов, 6 стран.
Видео и фото - PITER.TV
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