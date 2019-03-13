В Петербурге прошел фестиваль военно-исторического движения "Рекон"

В Петербурге прошел фестиваль военно-исторического движения "Рекон". На грандиозном событии собрались представители военно-исторических реконструкций разных направлений.

Рыцари, ремесленники, индейцы и римляне собрались под крышей "Ленэкспо". Все костюмы, оружия и доспехи выполнены по всем канонам тех лет. В рамках фестиваля были проведены соревнования по HMB Soft HEMA, ножевой бой и другие.

Колорит мероприятию добавили старинные игры и технологии средневековья.

В этом году фестиваль прошел в третий раз и собрал на своей площадке 1800 человек, 30 городов, 6 стран.

Видео и фото - PITER.TV